Anche Kospo non va in Nazionale: la Bosnia fa un favore alla Fiorentina

I viola hanno chiesto di tenere il ragazzo e la sua federazione ha accettato

Redazione VN 11 novembre 2025 (modifica il 11 novembre 2025 | 00:21)

Per problemi fisici o no, la Fiorentina nonostante gli impegni delle Nazionali ha cercato di tenere la maggior parte della propria rosa al Viola Park. Quelle di questa sosta saranno due settimane intense, fondamentali per Paolo Vanoli ed il suo staff, che dovranno rimettere in condizione la squadra gigliata, sia da un punto di vista fisico che mentale. E così dopo Kean, Ndour e Martinelli, anche Eman Kospo resterà a Bagno a Ripoli, agli ordini del nuovo tecnico.

"Il progetto su di lui rimane come lo avevamo immaginato. Era prevista la convocazione nell’Under 21 - spiega il d.t. della Bosnia, Emir Spahic - ma considerando la situazione attuale della Fiorentina, alcuni dirigenti viola ci hanno chiesto di lasciare in Italia il ragazzo. Loro hanno chiesto e noi abbiamo accettato, d'accordo con i nostri allenatori" (dichiarazioni raccolte da tuttomercatoweb.com). Del resto Vanoli vuol valutare tutti ed ovviamente anche i giovani a sua disposizione, specie in un reparto in grande difficoltà come quello difensivo.