Ufficiale, Kean salta la Nazionale: la scelta di Gattuso al suo posto

Il centravanti della Fiorentina non ci sarà per le gare contro Moldova e Norvegia

Come si legge su figc.it, fuori Moise Kean, dentro Cambiaghi. C’è un cambio obbligato nelle convocazioni di Gennaro Gattuso per gli ultimi due impegni della Nazionale nel girone di qualificazione al Mondiale con Moldova (13 novembre, Chisinau) e Norvegia (16 novembre, Milano). L’attaccante della Fiorentina, infortunatosi con il proprio club di appartenenza, non potrà, infatti, rispondere alla convocazione. Al suo posto il c.t. ha deciso di chiamare l’attaccante del Bologna Nicolò Cambiaghi, che lo scorso 14 ottobre a Udine ha fatto il suo esordio in Nazionale nei minuti finali del match con Israele.