Ufficiale, Kean salta la Nazionale: la scelta di Gattuso al suo posto

Come si legge su figc.it, fuori Moise Kean, dentro Cambiaghi. C’è un cambio obbligato nelle convocazioni di Gennaro Gattuso per gli ultimi due impegni della Nazionale nel girone di qualificazione al Mondiale con Moldova (13 novembre, Chisinau) e Norvegia (16 novembre, Milano). L’attaccante della Fiorentina, infortunatosi con il proprio club di appartenenza, non potrà, infatti, rispondere alla convocazione. Al suo posto il c.t. ha deciso di chiamare l’attaccante del Bologna Nicolò Cambiaghi, che lo scorso 14 ottobre a Udine ha fatto il suo esordio in Nazionale nei minuti finali del match con Israele.
Dunque il problema accusato alla tibia nella gara contro il Mainz non permette a Kean di far parte della comitiva che giocherà le ultime due sfide di qualificazione al Mondiale, dopo avergli fatto saltare la trasferta di Genova con la Fiorentina. L'attaccante, dunque, resterà al Viola Park per curarsi in modo di farsi trovare pronto alla ripresa del campionato, quando la truppa di Paolo Vanoli ospiterà al Franchi la Juventus.
