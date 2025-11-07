Viola News
Biasin: “La Fiorentina merita quella posizione, ma c’è tempo per sistemare”

Biasin
Le parole di Fabrizio Biasin sulla classifica della Fiorentina
Redazione VN

Fabrizio Biasin, noto giornalista, sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio, ha commentato il momento che sta attraversando la Fiorentina:

La Fiorentina è quello che realmente è, una squadra con 4 punti dopo 10 partite. Il problema non è solamente la classifica, ma se sei ultima è perché te lo meriti, perché tutto quello che abbiamo visto in Serie A ti dice di una squadra che è in difficoltà su tutti i punti di vista. Adesso sta cercando di mettere a posto i pezzi, perché a un certo punto si è trovata senza allenatore, senza direttore sportivo, senza proprietà, perché è dall'altra parte del mondo e se vogliamo anche senza stadio, perché è a metà. Effettivamente è difficile mettere insieme le cose nella crisi. Se partono bene le cose bene o male te la cavi, se invece partono male è un attimo che viene giù tutto, perché si è fragili. Adesso siamo alla decima giornata e c'è tutto il tempo per mettere a posto le cose, arriva un allenatore che quanto meno darà un po' di spirito, però attenzione perché è una situazione delicata. Guardi i giocatori in faccia e lo vedi che sono a terra.

