Il presidente della Reggiana, Carmelo Salerno, ha commentato in esclusiva a Tuttomercatoweb la promozione di Roberto Goretti come nuovo direttore sportivo della Fiorentina. Il dirigente umbro, prima di approdare a Firenze, aveva lavorato proprio con il club granata, lasciando il segno con risultati importanti.
news viola
Salerno: “Orgogliosi di Goretti, non si lascerà influenzare. Tifosi, serve pazienza”
Tra i direttori giovani è sicuramente uno dei migliori. È preparato, competente e ha fatto tutta la gavetta partendo dal basso. Si è sempre meritato ogni traguardo raggiunto. Ha idee chiare e grande coraggio: lo dimostrò quando accettò la sfida della Reggiana in Serie C, rinunciando alla Serie B, dove era ds del Cosenza. Con lui abbiamo conquistato una promozione e una salvezza. Siamo orgogliosi che un nostro ex dirigente sia arrivato alla Fiorentina, in Serie A. Abbiamo fatto parte del suo percorso di crescita.
Sull’eventuale scelta del nuovo allenatore viola, Salerno preferisce non sbilanciarsi:
Non so chi prenderà, non è una decisione che spetta a me. Ma sono certo che Goretti non si lascerà influenzare: deciderà con la sua testa, nell’interesse della Fiorentina. È stata una scelta coraggiosa ma giusta quella di puntare su di lui. I club dovrebbero avere più fiducia nei giovani dirigenti e nelle persone, non solo nei curriculum.
Infine, il presidente granata ha voluto condividere un legame personale con Firenze:
Ho vissuto tredici anni a Firenze, mi sono laureato lì e porto tatuato sul braccio il giglio. Mi dispiace vedere questo momento difficile per una città che considero la più bella del mondo. Conosco bene i tifosi viola e la Curva Fiesole: sono passionali, autentici. Dico loro di avere pazienza, perché la situazione si sistemerà.
© RIPRODUZIONE RISERVATA