Salerno: “Orgogliosi di Goretti, non si lascerà influenzare. Tifosi, serve pazienza”

Tra i direttori giovani è sicuramente uno dei migliori. È preparato, competente e ha fatto tutta la gavetta partendo dal basso. Si è sempre meritato ogni traguardo raggiunto. Ha idee chiare e grande coraggio: lo dimostrò quando accettò la sfida della Reggiana in Serie C, rinunciando alla Serie B, dove era ds del Cosenza. Con lui abbiamo conquistato una promozione e una salvezza. Siamo orgogliosi che un nostro ex dirigente sia arrivato alla Fiorentina, in Serie A. Abbiamo fatto parte del suo percorso di crescita.