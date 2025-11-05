VIOLA NEWS news viola FOTO VN – I tifosi del Mainz preparano la coreografia per domani

Mainz-Fiorentina
I tifosi di casa sono all'opera per mettere in scena una coreografia nel match di domani con la Fiorentina.
I tifosi del Mainz si caricano in vista della partita di domani in Conference League con la Fiorentina di Daniele Galloppa. DOVE VEDERLA Ecco delle foto dall'interno della Mewa Arena, dove i tifosi tedeschi stanno preparando una coreografia in vista dell'arrivo dei viola.

