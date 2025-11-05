FOTO VN – I tifosi del Mainz preparano la coreografia per domani

I tifosi del Mainz si caricano in vista della partita di domani in Conference League con la Fiorentina di Daniele Galloppa. DOVE VEDERLA Ecco delle foto dall'interno della Mewa Arena, dove i tifosi tedeschi stanno preparando una coreografia in vista dell'arrivo dei viola.
