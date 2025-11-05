Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola FOTO VN – Nel frattempo Magonza si prepara ad accogliere la Fiorentina

news viola

FOTO VN – Nel frattempo Magonza si prepara ad accogliere la Fiorentina

FOTO VN – Nel frattempo Magonza si prepara ad accogliere la Fiorentina - immagine 1
Spuntano striscioni a sostegno del Main sui monumenti della città di Magonza
Filippo Caroli Redattore 

Domani la Fiorentina affronterà il Mainz in Conference League per mantenere il primo posto nella competizione. In panchina, al posto dell'esonerato Stefano Pioli, siederà Daniele Galloppa, salito dalla Primavera fino all'ufficialità del nuovo tecnico.

Magonza nel frattempo si prepara ad accogliere la Fiorentina e su alcuni edifici della città sono comparsi degli striscioni a sostegno della squadra locale con su scritto: "Mainzaaaa international". Le foto degli striscioni:

Leggi anche
Gazzetta a sorpresa: “Il ritorno di Palladino non è impossibile”
Staff Pioli, chi resta e chi va: saluta anche Tarozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA