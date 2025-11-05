Domani la Fiorentina affronterà il Mainz in Conference League per mantenere il primo posto nella competizione. In panchina, al posto dell'esonerato Stefano Pioli, siederà Daniele Galloppa, salito dalla Primavera fino all'ufficialità del nuovo tecnico.
FOTO VN – Nel frattempo Magonza si prepara ad accogliere la Fiorentina
Spuntano striscioni a sostegno del Main sui monumenti della città di Magonza
Magonza nel frattempo si prepara ad accogliere la Fiorentina e su alcuni edifici della città sono comparsi degli striscioni a sostegno della squadra locale con su scritto: "Mainzaaaa international". Le foto degli striscioni:
