Fiorentina-Vanoli, Moretto: “Contratto fino a giungo con opzione”

Secondo Matteo Moretto, Paolo Vanoli sarà il nuovo tecnico della Fiorentina: contratto fino a giugno con opzione di rinnovo. Firme attese a breve.

La Fiorentina è pronta a voltare definitivamente pagina. Dopo l’esonero di Stefano Pioli e l’interim affidato a Daniele Galloppa, il club viola ha trovato l’accordo con Paolo Vanoli, che diventerà il nuovo allenatore della squadra.