Fiorentina-Vanoli, Moretto: “Contratto fino a giungo con opzione”

Secondo Matteo Moretto, Paolo Vanoli sarà il nuovo tecnico della Fiorentina: contratto fino a giugno con opzione di rinnovo. Firme attese a breve.
La Fiorentina è pronta a voltare definitivamente pagina. Dopo l’esonero di Stefano Pioli e l’interim affidato a Daniele Galloppa, il club viola ha trovato l’accordo con Paolo Vanoli, che diventerà il nuovo allenatore della squadra.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul proprio profilo X, l’accordo tra le parti è ormai totale: il tecnico ex Torino firmerà un contratto fino a fine stagione, con opzione di rinnovo per un altro anno legata ai risultati sportivi. Le firme sono attese nelle prossime ore, con l’annuncio ufficiale che potrebbe arrivare già entro domani.

