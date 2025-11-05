La Fiorentina è pronta a voltare definitivamente pagina. Dopo l’esonero di Stefano Pioli e l’interim affidato a Daniele Galloppa, il club viola ha trovato l’accordo con Paolo Vanoli, che diventerà il nuovo allenatore della squadra.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola Fiorentina-Vanoli, Moretto: “Contratto fino a giungo con opzione”
news viola
Fiorentina-Vanoli, Moretto: “Contratto fino a giungo con opzione”
Secondo Matteo Moretto, Paolo Vanoli sarà il nuovo tecnico della Fiorentina: contratto fino a giugno con opzione di rinnovo. Firme attese a breve.
Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul proprio profilo X, l’accordo tra le parti è ormai totale: il tecnico ex Torino firmerà un contratto fino a fine stagione, con opzione di rinnovo per un altro anno legata ai risultati sportivi. Le firme sono attese nelle prossime ore, con l’annuncio ufficiale che potrebbe arrivare già entro domani.
© RIPRODUZIONE RISERVATA