Si infrange a Vienna il sogno di andare direttamente ai Mondiali della Bosnia di Edin Dzeko. Avanti per quasi tutta la partita dopo il gol di Tabakovic al 12', la nazionale balcanica domina nel primo tempo ma soffre tremendamente nella ripresa. Al 78' la resistenza bosniaca crolla su sviluppi di un calcio piazzato con Gregoritsch che manda gli austriaci in Nordamerica la prossima estate. Per il viola Edin Dzeko una partita di esperienza e sacrificio, ma senza spunti di rilievo.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS nazionali Dzeko, si infrange il sogno Mondiale (diretto). Sohm entra nel finale
nazionali
Dzeko, si infrange il sogno Mondiale (diretto). Sohm entra nel finale
Dzeko costretto agli spareggi con la sua Bosnia. Per Sohm passerella nel finale di Kosovo-Svizzera
Entra nel finale di Kosovo-Svizzera Simon Sohm. Il centrocampista elvetico si vede dal 76' al posto di Xhaka in un match che vedeva i biancorossi praticamente già al Mondiale grazie alla differenza reti favorevole. Kosovo secondo e altra potenziale rivale dell'Italia agli spareggi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA