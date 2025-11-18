Viola News
VIOLA NEWS nazionali Montenegro-Italia U21 1-4: la partita di Comuzzo e Fortini

Montenegro-Italia U21 1-4: la partita di Comuzzo e Fortini

Gli azzurrini erano chiamati a riscattare la sconfitta in Polonia, il ct si è affidato a Fortini e Comuzzo in difesa. Ecco com'è andata
I ragazzi di Baldini sono tornati in campo dopo la sconfitta nei minuti finali in Polonia, che ha complicato la strada verso la qualificazione diretta agli Europei Under 21 del 2027. In campo contro il Montenegro, sconfitto 2-1 all'andata, gli azzurrini hanno colto un altro successo, per 4-1 in rimonta.

Comuzzo e Fortini, i due viola in campo per tutta la partita, hanno rispecchiato l'andamento del match: balbettante nel primo tempo, straripante nel secondo, con gli est-europei che non hanno retto alla distanza.

MONTENEGRO UNDER 21-ITALIA UNDER 21 1-4

MARCATORI: 37' Mrvaljevic (M), 42' Pisilli (I), 60' Dagasso (I), 64' Camarda (I), 74' Fini (I)

MONTENEGRO UNDER 21(4-2-3-1): Radanovic; Roganovic, Melentijevic, Dakic, Vukotic; Miranovic (75' Savovic), Vukanic (59' Karevic); Mrvaljevic (59' Knezevic), Jukovic (67' Kostic), Djukanovic; V. Perisic (75' Perovic). CT G. Perisic.

ITALIA UNDER 21(4-3-3): Palmisani; Fortini, Comuzzo, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani (86' Idrissi), Dagasso (74' Zeroli); Fini (78' Venturino), Camarda (78' Cisse), Cherubini (86' Faticanti). CT S. Baldini.

ARBITRO: Nogueira

AMMONITI: Dagasso (I), Bartesaghi (I)

ESPULSI:

