L’Islanda va ko contro l’Ucraina. Addio Mondiale per Gudmundsson e soci

L'Islanda di Albert Gudmundsson si giocava un posto ai prossimi play-off per i Mondiali. Tutto passava per l'ultima gara del girone, quella contro l'Ucraina, con calcio d'inizio alle ore 18:00. Albert Gudmundsson ha giocato per 90 minuti, ma non è bastato. L'Ucraina ha vinto per 2-0, con le reti negli ultimi 10 minuti di Zubkov e Gutsuliak e si è guadagnata il secondo posto nel girone. Niente da fare per l'Islanda, che quindi non accederà ai play-off, una delusione cocente per Gudmundsson e compagni.
L'Islanda di Albert Gudmundsson si gioca il pass per i play-off mondiali. Il 10 viola parte titolare
