Italia-Norvegia, le formazioni: Gattuso sceglie Esposito, dentro Frattesi

L'Italia di Rino Gattuso affronta la Norvegia di Haaland e Sorloth, le formazioni della sfida di San Siro
L'Italia di Rino Gattuso ospita la Norvegia a San Siro. Una sfida che matameticamente potrebbe ancora consentire agli Azzurri di arrivare primi nel girone, ma i famosi 9 gol di scarto contro la Norvegia sono utopia. Come noto non c'è Moise Kean, rimasto a Firenze. Queste le scelte ufficiali per Gattuso e Solbakken:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Frattesi, Dimarco; Retegui, Esposito. CT Gattuso.

NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Thorstvedt, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. CT Solbakken.

