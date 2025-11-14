Albert Gudmundsson si conferma ancora una volta in un ottimo stato di forma quando indossa la maglia della nazionale. E infatti Jóhannesson, centrocampista dell'Islanda, ha parlato con grande soddisfazione del calciatore della Fiorentina in conferenza stampa dopo la vittoria contro l'AAzerbaijan:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS nazionali Jóhannesson su Gudmundsson: “Bravo negli inserimenti. Ecco cosa gli ho detto”
nazionali
Jóhannesson su Gudmundsson: “Bravo negli inserimenti. Ecco cosa gli ho detto”
Il centrocampista dell'Islanda su Albert Gudmunsson
Abbiamo fatto una prestazione matura. Abbiamo vinto 2-0 mantenendo la porta inviolata e segnando su calcio piazzato. Questa mattina ho detto ad Albert che la squadra lo avrebbe cercato il più possibile. Poi l'ho visto tutto solo dentro l'area. È così bravo che trova sempre lo spazio e io cerco di fargli arrivare i palloni nei suoi inserimenti. E' andata bene.
© RIPRODUZIONE RISERVATA