Jóhannesson su Gudmundsson: “Bravo negli inserimenti. Ecco cosa gli ho detto”

Il centrocampista dell'Islanda su Albert Gudmunsson
Albert Gudmundsson si conferma ancora una volta in un ottimo stato di forma quando indossa la maglia della nazionale. E infatti Jóhannesson, centrocampista dell'Islanda, ha parlato con grande soddisfazione del calciatore della Fiorentina in conferenza stampa dopo la vittoria contro l'AAzerbaijan:

Abbiamo fatto una prestazione matura. Abbiamo vinto 2-0 mantenendo la porta inviolata e segnando su calcio piazzato. Questa mattina ho detto ad Albert che la squadra lo avrebbe cercato il più possibile. Poi l'ho visto tutto solo dentro l'area. È così bravo che trova sempre lo spazio e io cerco di fargli arrivare i palloni nei suoi inserimenti. E' andata bene.

