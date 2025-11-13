Gattuso: “Non accetto i tifosi che sono venuti a contestare, è una vergogna”

Gattuso ha parlato alla Rai con polemica dopo la vittoria dell'Italia in Moldavia:
Complimenti ai ragazzi, ho cambiato tanto la formazione e potevamo anche perdere. Invece sono stati bravi a portarla a casa. Non accetto i tifosi che sono venuti qua a contestare quello che hanno fatto questi ragazzi, siamo a 18 punti nel girone. Che vuol dire che non è stata la miglior Italia? Io sono molto soddisfatto. È una vergogna sentire i tifosi che dicono di andare a lavorare! Sono amareggiato, non è il momento di contestare: dobbiamo stare uniti, sentire i tifosi cantare "andate a lavorare" mi ha fatto male. Stiamo facendo quello che dobbiamo fare. Loro 0 tiri in porta.
