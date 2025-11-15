L'attaccante della Fiorentina Ediz Dzeko è stato schierato titolare stasera nel match tra Bosnia-Erzegovina e Romania.I VIOLA IN NAZIONALE I padroni di casa, dopo essere andati in svantaggio al diciassettesimo del primo tempo, hanno trovato il pari al quarantanovesimo proprio grazie al veterano attaccante gigliato, il quale ha lanciato quindi la rimonta per il definitivo 3-1 per la Bosnia, che stanzia sempre al secondo posto nel proprio girone di qualificazione ai mondiali alle spalle dell'Austria. Il classe '86 ha giocato quasi l'intera partita, venendo sostituito solo prima del recupero al novantesimo.