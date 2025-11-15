Il CT dell'Italia Gennaro Gattuso è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Norvegia. Gli azzurri per qualificarsi direttamente al Mondiale avranno bisogno di una vittoria con ben nove gol di scarto sugli scandinavi. Ecco le sue parole:
nazionali
Gattuso: “Il 9-0 è impensabile. Non sposteranno la Serie A per i nostri playoff”
"Il nostro futuro è cercare di andare a tutti i costi al Mondiale. Stiamo organizzando come vederci a febbraio e stare 48 ore insieme con i ragazzi. Vogliamo andare a trovarli prima del playoff e vedere più partite possibili in questo lasso di tempo."
La Norvegia—
"Quella di domani è una partita che ci fa capire a che livello siamo. Ma ci vuole anche intelligenza: non dobbiamo prendere espulsioni, non bisogna fare sciocchezze. In questo momento la Norvegia è una squadra a 360°. Ha dimostrato grandissime qualità e una mentalità superiore alla nostra. La partita sarà molto complessa. Il 9-0 è impensabile. Poi nel calcio mai dire mai, ma bisogna guardare la realtà.
Spostare le partite di Serie A per i playoff?—
"Possiamo farci poco. Il presidente ci lavora molto, miracoli non può farli senza l'aiuto di tutti. Per noi è difficilissimo che spostino le partite. Speriamo ci diano 1/2 finestre per vedere i calciatori, ma spostare le partite pare impossibile."
Il format?—
"Non voglio più parlare, in Sudamerica mi stanno massacrando. Viviamo in un mondo in cui non si può dire niente, ormai non posso andare più da nessuna parte senza essere insultato (ride ndr.). Bisognerebbe parlare della Nations League, ma un giorno verrà il Presidente e vi spiegherà tutto."
© RIPRODUZIONE RISERVATA