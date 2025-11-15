Gudmundsson “flexa” i successi in Nazionale: che avvertimento all’Ucraina

La Francia è ormai qualificata ai Mondiali 2026 dopo il 4-0 all'Ucraina, ma c'è ancora un posto per i playoff nel girone che comprende anche l'Islanda: e la Nazionale del viola Albert Gudmundsson, a segno 4 volte con 2 assist nelle 4 partite su 5 disputate fin qui, ha scavalcato proprio gli ucraini per differenza reti in vista dello scontro diretto di domani, domenica 16 novembre.