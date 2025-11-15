La Francia è ormai qualificata ai Mondiali 2026 dopo il 4-0 all'Ucraina, ma c'è ancora un posto per i playoff nel girone che comprende anche l'Islanda: e la Nazionale del viola Albert Gudmundsson, a segno 4 volte con 2 assist nelle 4 partite su 5 disputate fin qui, ha scavalcato proprio gli ucraini per differenza reti in vista dello scontro diretto di domani, domenica 16 novembre.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS nazionali Gudmundsson “flexa” i successi in Nazionale: che avvertimento all’Ucraina
nazionali
Gudmundsson “flexa” i successi in Nazionale: che avvertimento all’Ucraina
"Ci vediamo a Varsavia": il numero 10 viola vuole portare l'Islanda ai playoff mondiali
"Ci vediamo a Varsavia", scrive Gud su Instagram, postando un reel con le sue giocate dopo un carosello celebrativo della bella prova in Azerbaijan, battuto 2-0. Perché a Varsavia, Polonia? Giusta domanda: l'Ucraina, ormai da tempo, non gioca più in Ucraina le gare casalinghe, ma altrove a causa della guerra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA