Spreca una grandissima occasione la Nazionale di Baldini in Polonia . L'U21, dopo aver dominato per più di ottanta minuti la partita, si fa rimontare in 6 minuti, da 0-1 a 2-1. Complice del gol del pareggio anche Pietro Comuzzo , che si fa saltare troppo facilmente dal polacco Faberski che esegue una veronica sul viola e mette l'assist per Bogacz . Kuziemka completa l'opera ribadendo in rete una respinta di Palmisani pochi giri d'orologio dopo.

Ora la qualificazione agli Europei si complica per gli Azzurrini, secondi a tre punti proprio dai polacchi e con una differenza reti di parecchio inferiore: la situazione è più o meno la stessa della Nazionale maggiore, con la Polonia al posto della Norvegia e la possibilità degli spareggi che assume contorni nitidi.