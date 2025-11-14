Spreca una grandissima occasione la Nazionale di Baldini in Polonia. L'U21, dopo aver dominato per più di ottanta minuti la partita, si fa rimontare in 6 minuti, da 0-1 a 2-1. Complice del gol del pareggio anche Pietro Comuzzo, che si fa saltare troppo facilmente dal polacco Faberski che esegue una veronica sul viola e mette l'assist per Bogacz. Kuziemka completa l'opera ribadendo in rete una respinta di Palmisani pochi giri d'orologio dopo.
Da segnalare la bellissima rete di Pisilli per il momentaneo vantaggio azzurro. Espulso nel finale anche Koleosho, autore di un'ottima partita, per aver spinto tirato giù per il collo un avversario a palla ferma.
Ora la qualificazione agli Europei si complica per gli Azzurrini, secondi a tre punti proprio dai polacchi e con una differenza reti di parecchio inferiore: la situazione è più o meno la stessa della Nazionale maggiore, con la Polonia al posto della Norvegia e la possibilità degli spareggi che assume contorni nitidi.
