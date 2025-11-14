Dopo quattro vittorie consecutive contro Montenegro, Macedonia del Nord, Svezia e Armenia, l’Italia di Silvio Baldini vuole continuare a correre. Oggi gli Azzurrini affrontano in trasferta la Polonia in un vero scontro diretto per il primo posto nel Girone E, con le due squadre attualmente appaiate in vetta. Un test di livello per misurare la crescita del gruppo e confermare l’ottimo momento della Nazionale U21. Ecco le formazioni ufficiali della sfida: parte titolare Comuzzo.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS nazionali Polonia-Italia U21, le formazioni ufficiali: ecco la scelta su Comuzzo
nazionali
Polonia-Italia U21, le formazioni ufficiali: ecco la scelta su Comuzzo
Italia U21 sfida la Polonia per il primato: Comuzzo guida la difesa di Baldini in scontro decisivo del girone.
POLONIA U21 (4-2-3-1):Lubik; Nowak, Kutwa, Drapinski, Gurgul; Kocaba, Kozubal; Pietuszewski, Duda, Pienko; Regula.Ct. Brzęczek.
ITALIA U21 (4-3-3):Palmisani; Palestra, Comuzzo, Mané, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Dagasso; Cherubini, Camarda, Koleosho.Ct. Baldini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA