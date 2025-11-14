Polonia-Italia U21, le formazioni ufficiali: ecco la scelta su Comuzzo

Dopo quattro vittorie consecutive contro Montenegro, Macedonia del Nord, Svezia e Armenia, l’Italia di Silvio Baldini vuole continuare a correre. Oggi gli Azzurrini affrontano in trasferta la Polonia in un vero scontro diretto per il primo posto nel Girone E, con le due squadre attualmente appaiate in vetta. Un test di livello per misurare la crescita del gruppo e confermare l’ottimo momento della Nazionale U21. Ecco le formazioni ufficiali della sfida: parte titolare Comuzzo.