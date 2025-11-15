L’Italia, in vantaggio con un gran gol del giallorosso Pisilli, si fa rimontare dalla Polonia e la qualificazione diretta all'Europeo di categoria si allontana. Adesso la strada è in salita pure per l’Under 21 di Silvio Baldini. Dopo la sconfitta in Polonia, aleggia lo spettro degli spareggi anche per gli azzurrini. Perché all’Europeo 2027 ci andrà direttamente solo la prima del girone e in questo momento i nostri avversari sono avanti sia di 3 punti, sia di 6 gol nella differenza reti.
Comuzzo, le valutazioni dei quotidiani: ancora sbavature e incertezze
Pietro Comuzzo in campo con l'Under 21 nella pesante sconfitta dell'Italia di Baldini in Polonia
Titolare e in campo 90' nel 4-3-3 scelto da Baldini anche Pietro Comuzzo che ha ritrovato la maglia azzurra dopo qualche giro di convocazione saltata. Una prova non priva di sbavature, come da qualche mese gli accade anche in viola. In particolare nell'occasione della rete del pareggio segnata da Bogacz. Andiamo a vedere come i quotidiani in edicola valutano la prova del classe 2005.
