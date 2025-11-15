Comuzzo, le valutazioni dei quotidiani: ancora sbavature e incertezze

L’Italia, in vantaggio con un gran gol del giallorosso Pisilli, si fa rimontare dalla Polonia e la qualificazione diretta all'Europeo di categoria si allontana. Adesso la strada è in salita pure per l’Under 21 di Silvio Baldini. Dopo la sconfitta in Polonia, aleggia lo spettro degli spareggi anche per gli azzurrini. Perché all’Europeo 2027 ci andrà direttamente solo la prima del girone e in questo momento i nostri avversari sono avanti sia di 3 punti, sia di 6 gol nella differenza reti.