Comuzzo chiarisce con Baldini: “Un valore aggiunto. Mi aiuta a crescere”

Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina, ha parlato dal ritiro della Nazionale Italiana Under 21. Nel corso della conferenza, ha parlato anche del rapporto con Silvio Baldini. Nell'ultima pausa nazionale c'era stata qualche frizione visto la sua assenza dai convocati. Ecco le sue parole:
Sono entusiasta di poter finalmente giocare con questa maglia, così come di allenarmi con questo gruppo. Posso mettere la mia esperienza internazionale col club a disposizione dei compagni, con i quali condividiamo tutti la stessa voglia di migliorarci sempre. Stiamo bene tra noi e in campo si lavora duro. Il mister è per noi un valore aggiunto, che ci aiuta a crescere individualmente e come gruppo, perché poi in campo va la squadra e non il singolo
