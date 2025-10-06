Ben tre giocatori della Fiorentina figurano tra i convocati di Silvio Baldini in vista dei prossimi impegni della Nazionale Under 21. Si tratta di Tommaso Martinelli, Niccolò Fortini e Cher Ndour. I tre saranno in campo nelle qualificazioni europee contro Svezia e Armenia.
VIOLA NEWS nazionali Niente Nazionale per Comuzzo, il ct Baldini: “Non ho avuto più notizie”
Niente Nazionale per Comuzzo, il ct Baldini: “Non ho avuto più notizie”
Baldini spiega la mancata convocazione del difensore
Non fa parte del gruppo azzurro, invece, Pietro Comuzzo. Il ct Baldini ne ha parlato così a Raidue:
L’ultima volta che avevo convocato Comuzzo, è venuto e non stava bene. Non ho avuto più notizie di come sta o come non sta, e ho dovuto fare altre scelte.
