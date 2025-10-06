Ct Marocco su Richardson e Sabiri: “Ecco perché non vengono convocati”

Il Commissario Tecnico del Marocco, Walid Regragui, ha parlato in conferenza stampa della mancata convocazione di due calciatori della Fiorentina per questa sosta nazionali, Sabiri e Richardson (ancora a secco di minutaggio con i viola in stagione). Questa la sua spiegazione:
Sabiri al momento non gioca nella Fiorentina, ma non c'è un problema con lui. Ha giocato una partita di preparazione nel pre-campionato. Richardson? Nemmeno lui ha giocato. Ecco perché non sono in lista. La porta è sempre aperta, ma solo a determinate condizioni.
