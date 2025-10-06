Simon Sohm dovrà rinunciare alla nazionale. Il comunicato della Svizzera

Simon Sohm non prenderà parte agli impegni con la sua nazionale. Il centrocampista della Fiorentina è alle prese con una fascite plantare che lo ha tenuto ai box per le sfide contro Sigma Olomouc e Roma. Non sarà dunque disponibile per le partite della Svizerra contro la Svezia del 10 ottobre e del 13 contro la Slovenia, nonostante la precedente convocazione dell'allenatore Murat Yakin.