Simon Sohm non prenderà parte agli impegni con la sua nazionale. Il centrocampista della Fiorentina è alle prese con una fascite plantare che lo ha tenuto ai box per le sfide contro Sigma Olomouc e Roma. Non sarà dunque disponibile per le partite della Svizerra contro la Svezia del 10 ottobre e del 13 contro la Slovenia, nonostante la precedente convocazione dell'allenatore Murat Yakin.
Simon Sohm dovrà rinunciare alla nazionale. Il comunicato della Svizzera
Simon Sohm dovrà rinunciare alla Nazionale
L’ASF ha anche comunicato che il giocatore non verrà sostituito per questa finestra internazionale:
Simon Sohm è indisponibile a causa di un infortunio. Per il momento non verrà convocato nessun sostituto.
