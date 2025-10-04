Italia, Gattuso perde Zaccagni: Piccoli raggiunge Kean e Nicolussi in azzurro!

Prima ancora di ritrovarli a Coverciano nella giornata di lunedì il commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso perde uno dei suoi convocati. La Lazio infatti ha annunciato che Mattia Zaccagni questo pomeriggio non prenderà parte alla sfida contro il Torino a causa di un risentimento muscolare all'adduttore.
Roberto Piccoli prenderà il posto di Zaccagni per le sfide contro Estonia e Israele
Per questo non verrà convocato da Gattuso. Al suo posto è stato chiamato l'attaccante della Fiorentina Roberto Piccoli, reduce dal gol segnato contro il Sigma Olomouc.
Il comunicato—
Il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni è stato escluso dall’elenco dei convocati della Nazionale a causa di un infortunio accusato ieri in allenamento, che lo rende indisponibile per le prossime due gare valide per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 con Estonia (11 ottobre, Tallinn) e Israele (14 ottobre, Udine). Al suo posto il Ct Gennaro Gattuso ha deciso di convocare l’attaccante della Fiorentina Roberto Piccoli, alla sua prima chiamata con la Nazionale maggiore. Gli Azzurri si raduneranno nella serata di lunedì 6 ottobre al Centro Tecnico Federale di Coverciano.
