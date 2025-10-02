Gudmundsson torna in nazionale dopo l’infortunio. Gli impegni dell’Islanda

Nonostante il periodo negativo della Fiorentina e quello personale di Albert Gudmundsson , il ct dell’Islanda, Arnar Gunnlaugsson ha deciso di convocarlo per le due gare valide per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026.

L'attaccante viola si procurò l'infortunio alla caviglia proprio nella scorsa sosta dedicata alle nazionali, quando dopo aver segnato un gol e offerto un assist nel match casalingo contro l'Azerbaigian, cadde rovinosamente a terra dopo un dribbling in area di rigore. L'islandese ha poi saltato la gara con la Francia, sempre valida per le qualificazioni mondiali e le due successive partite con la Fiorentina contro Napoli e Como.