Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS nazionali Il Venezuela convoca Balbo: ecco contro chi giocherà

nazionali

Il Venezuela convoca Balbo: ecco contro chi giocherà

Il Venezuela convoca Balbo: ecco contro chi giocherà - immagine 1
Il titolarissimo di Galloppa sogna l'esordio assoluto
Redazione VN

Il Venezuela giocherà due amichevoli internazionali durante la prossima sosta. La prima partita sarà contro l'Argentina il 10 ottobre alle 20:00 all'Hard Rock Stadium di Miami. La Vinotinto affronterà poi il Belize il 14 ottobre al SeatGeek Stadium di Chicago. Tra i 32 convocati del commissario tecnico Oswaldo Vizcarrondo figura anche il giocatore della Fiorentina Primavera Luis Balbo. Il classe 2006, che fin qui ha vestito la maglia del proprio paese fino alla Under 23, è alla prima chiamata assoluta in nazionale maggiore e spera di poter esordire subito.

Leggi anche
Dzeko: “Il futuro della Bosnia è roseo. Anche le sconfitte ci faranno crescere”
Norvegia, 11-1 alla Moldavia! Italia, il mondiale passa (ancora) dagli spareggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA