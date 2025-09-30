Il Venezuela convoca Balbo: ecco contro chi giocherà

Il Venezuela giocherà due amichevoli internazionali durante la prossima sosta. La prima partita sarà contro l'Argentina il 10 ottobre alle 20:00 all'Hard Rock Stadium di Miami. La Vinotinto affronterà poi il Belize il 14 ottobre al SeatGeek Stadium di Chicago. Tra i 32 convocati del commissario tecnico Oswaldo Vizcarrondo figura anche il giocatore della Fiorentina Primavera Luis Balbo. Il classe 2006, che fin qui ha vestito la maglia del proprio paese fino alla Under 23, è alla prima chiamata assoluta in nazionale maggiore e spera di poter esordire subito.