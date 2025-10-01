FOTO – Brasile, i convocati di Ancelotti: ecco la decisione su Dodò

Sono appena usciti i convocati di Carlo Ancelotti, per le amichevoli contro Corea del Sud e Giappone del 10 e del 14 ottobre

Sono appena usciti i convocati di Carlo Ancelotti, per le amichevoli contro Corea del Sud e Giappone del 10 e del 14 ottobre. Come prevedibile, il terzino della Fiorentina Dodò non è stato incluso nella lista. Della Seria A figurano il suo collega di ruolo Wesley della Roma e Carlos Augusto dell'Inter. Ecco la lista completa: