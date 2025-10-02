Simon Sohm, come annunciato ieri in conferenza stampa da Pioli e confermato dalla lista dei convocati di oggi, salterà la gara contro il Sigma Olomouc. Lo svizzero, infatti, ha accusato una fascite plantare e non è stato portato neanche in panchina per la gara delle 21:00 al Franchi.
Sohm, niente Sigma Olomouc ma sì alla Svizzera. Presente nei convocati di Yakin
Per Simon Sohm niente Sigma Olomouc, ok invece la convocazione per le qualificazioni Mondiali con la sua Svizzera
Questo infortunio, però, non lo terrà lontano dalla nazionale, visto che il ct Murat Yakin ha diramato, poche ore fa, la lista dei convocati per le partite di qualificazione al Mondiale 2026 di venerdì 10 ottobre alle 20:45 a Stoccolma contro la Svezia e di lunedì 13 alle 20:45 ottobre a Lubiana contro la Slovenia e all'interno dell'elenco è possibile osservare il nome di Simon Sohm.
Vedremo nei prossimi giorni, se il giocatore svizzero sarà in grado di rispondere alla chiamata della propria nazionale, oppure se dovrà rimanere a Firenze per le cure.
