L’esperto: “Tre giocatori argentini utili per la Fiorentina di Paolo Vanoli”

Alcuni nomi di mercato utili alla Fiorentina di Vanoli
Redazione VN

Lorenzo De Santis, espero di mercato e procuratore, ha elencato alcuni profili utili per la Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole a Lady Radio:

In Argentina c’è un difensore davvero forte, Lautaro Rivero, di proprietà del River Plate. È stato convocato anche in Nazionale: classe 2003, mancino, e oggi servono ben più di 10 milioni di euro per prenderlo. È un giocatore che, secondo me, potrebbe fare molto bene anche in Italia.

MERCATO

—  

La Fiorentina, però, in difesa ha già diversi elementi. Bisognerà capire se Vanoli deciderà di continuare con la difesa a tre o se passerà a quattro. E poi resta da vedere quali giocatori riuscirà a recuperare. Serve ritrovare il vero Kean, ma anche Gosens. E un’altra domanda da porsi riguarda la valutazione attuale di Comuzzo: quanto può valere oggi?

ALTRI NOMI

—  

Un altro nome da tenere d’occhio è quello di Zeballos del Boca Juniors, classe 2002. Se sta bene fisicamente, è un profilo che merita attenzione. È un esterno offensivo, ruolo su cui la Fiorentina ha rinunciato a investire la scorsa estate, ma ora potrebbe anche decidere di cambiare strategia. Tra un mese la società viola valuterà la situazione e capirà come muoversi sul mercato. A centrocampo, invece, un giocatore che piace è Nardoni del Racing Club: è già stato vicino a un trasferimento in Europa, con Ajax, Porto e Napoli interessati. Ha corsa, intensità e buona tecnica; con 8-10 milioni di euro si potrebbe portare a casa.

