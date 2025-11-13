Lorenzo De Santis, espero di mercato e procuratore, ha elencato alcuni profili utili per la Fiorentina di Paolo Vanoli. Ecco le sue parole a Lady Radio:
L’esperto: “Tre giocatori argentini utili per la Fiorentina di Paolo Vanoli”
In Argentina c’è un difensore davvero forte, Lautaro Rivero, di proprietà del River Plate. È stato convocato anche in Nazionale: classe 2003, mancino, e oggi servono ben più di 10 milioni di euro per prenderlo. È un giocatore che, secondo me, potrebbe fare molto bene anche in Italia.
MERCATO—
La Fiorentina, però, in difesa ha già diversi elementi. Bisognerà capire se Vanoli deciderà di continuare con la difesa a tre o se passerà a quattro. E poi resta da vedere quali giocatori riuscirà a recuperare. Serve ritrovare il vero Kean, ma anche Gosens. E un’altra domanda da porsi riguarda la valutazione attuale di Comuzzo: quanto può valere oggi?
ALTRI NOMI—
Un altro nome da tenere d’occhio è quello di Zeballos del Boca Juniors, classe 2002. Se sta bene fisicamente, è un profilo che merita attenzione. È un esterno offensivo, ruolo su cui la Fiorentina ha rinunciato a investire la scorsa estate, ma ora potrebbe anche decidere di cambiare strategia. Tra un mese la società viola valuterà la situazione e capirà come muoversi sul mercato. A centrocampo, invece, un giocatore che piace è Nardoni del Racing Club: è già stato vicino a un trasferimento in Europa, con Ajax, Porto e Napoli interessati. Ha corsa, intensità e buona tecnica; con 8-10 milioni di euro si potrebbe portare a casa.
