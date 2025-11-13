L’esperto: “Tre giocatori argentini utili per la Fiorentina di Paolo Vanoli”

Un altro nome da tenere d’occhio è quello di Zeballos del Boca Juniors, classe 2002. Se sta bene fisicamente, è un profilo che merita attenzione. È un esterno offensivo, ruolo su cui la Fiorentina ha rinunciato a investire la scorsa estate, ma ora potrebbe anche decidere di cambiare strategia. Tra un mese la società viola valuterà la situazione e capirà come muoversi sul mercato. A centrocampo, invece, un giocatore che piace è Nardoni del Racing Club: è già stato vicino a un trasferimento in Europa, con Ajax, Porto e Napoli interessati. Ha corsa, intensità e buona tecnica; con 8-10 milioni di euro si potrebbe portare a casa.