La Gazzetta dello Sport, dopo aver parlato del percorso di recupero di Moise Kean dall'infortunio con cui è alle prese, tratta anche l'attaccante dal punto di vista dei numeri:
"Zona Kean": è di questi tempi che l'anno scorso il bomber ha accelerato
“Zona Kean”: è di questi tempi che l’anno scorso il bomber ha accelerato
L'attaccante spera di tornare sui ritmi della scorsa stagione: è un momento fondamentale
Il salto che ha fatto Kean rispetto agli anni precedenti è soprattutto a livello di leadership. Sente la responsabilità dell’intera squadra. Ha detto chiaramente di essere convinto delle qualità di questo gruppo e vuole esserne il trascinatore per abbandonare l’ultimo posto in classifica e risalire. È totalmente concentrato sul tornare a segnare con la stessa continuità del 2024-25, sotto la guida di Raffaele Palladino E questo è proprio il periodo in cui, un anno fa, aveva fatto lo scatto decisivo. Anche se a questo punto della stagione era già al doppio delle reti segnate rispetto ad ora. Attualmente è a quota due centri in campionato, contro Roma e Bologna, mentre nello stesso numero di giornate nella passata stagione era già a cinque.
