Gattuso spera in Kean “tirato a lucido” per i playoff: gol e giocate dal nulla

Il meglio l’Italia di Gattuso lo ha fatto vedere con il doppio centravanti. Per questo - scrive Tuttosport - sarà fondamentale per il Ct avere Moise Kean tirato a lucido nel mese di marzo. Il centravanti della Fiorentina ha saltato le ultime due gare in Nazionale per infortunio. Nelle prime tre con Gattuso in panchina, ha segnato 4 gol e mostrato un feeling inaspettato con Retegui. Inoltre si è dimostrato un maestro nella “riaggressione” essendo ormai nel calcio moderno gli attaccanti i primi difensori. Kean inoltre possiede la rara capacità di inventarsi una giocata dal nulla, aiuta la squadra quando è in sofferenza tenendo palla ed è un eccezionale contropiedista. Tutte doti che - evidenzia il quotidiano - potrebbero rivelarsi fondamentali soprattutto nel caso in cui dovessimo giocarci la gara decisiva dei playoff fuori casa. Giovedì 20 novembre è in programma l’attesissimo sorteggio, a Zurigo.