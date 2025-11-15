Ferrara: “Ora comanda il vanolismo. Piace la sua umiltà vincente”

Il commento di Benedetto Ferrara a La Nazione

Redazione VN 15 novembre - 10:00

A volte i calciatori farebbero bene a fermarsi un attimo prima di interagire sui social. Lo sa bene Pongracic, che qualche giorno fa ha messo un like al comunicato del licenziamento di Pioli. "Forse si è pentito o qualcuno gliel’ha fatto notare", scrive Benedetto Ferrara su La Nazione. Il ragazzo ha poi rimosso il gesto, ma gli screenshot non perdonano. E c’è anche il caso di Dodò, che ha smesso di seguire la Fiorentina su Instagram. Piccole storie, anzi, scorie di un periodo difficile per i viola.

Dal Piolismo al Vanolismo — Ferrara ricorda che i problemi di Pioli non erano una questione social, ma evidenti sul campo. "Non è che Pongracic, a Genova e con Vanoli in panchina, abbia dimostrato di essere Thiago Silva", aggiunge il giornalista. Ora però serve guardare avanti. "Ora comanda il Vanolismo, che non sappiamo ancora cosa sia, ma la fiducia non ci manca".

Umiltà e sacrificio come mantra — La sosta di campionato arriva al momento giusto. Serve sacrificio, senso pratico e attenzione ai dettagli. La Fiorentina ha bisogno di un nuovo slancio, partendo dalla partita contro la Juventus: "Non sarà solo la solita sfida con i rivali di sempre, ma la prima vera partita di un nuovo corso che ci racconterà cosa sia davvero la Fiorentina".

L’esperienza del tecnico precedente invita alla moderazione, ma l’impresa è un dovere per tutti. Ferrara chiude con un concetto chiaro: "Ci piace il concetto di umiltà vincente, invocato dal nuovo allenatore". Solo così, aggiunge, la squadra potrà risalire la classifica e iniziare a progettare nuovi orizzonti di gloria.