Il mental coach: “Vanoli, fare il sergente di ferro è rischioso ed ecco perché”

Stefano Nicoletti, docente di mental coaching e autore del libro Guida alla prestazione ottimale nello sport, ha parlato a La Nazione in merito al momento che sta vivendo la Fiorentina:
Nella Fiorentina c'è un problema di gestione dell'attenzione. La necessità di ottenere a tutti i costi il risultato aumenta gara dopo gara di più e porta via energie agli dettagli che invece costruiscono il risultato stesso. Imporsi come sergente di ferro potrebbe creare resistenze tali da non consentire a Vanoli di svolgere al meglio quel lavoro di ricostruzione della fiducia che è basilare all'interno della squadra. Però bisogna sempre vedere quello che un allenatore dichiara in pubblico e quello che poi fa nello spogliatoio.
Le squadre che fanno fatica da un punto di vista mentale e che non sono gruppo prendono più gol sui calci piazzati. Ma anche quando si sbagliano tante reti il campanello d'allarme si deve accendere. Il cambio di allenatore deve servire a dare una scossa al gruppo. Statisticamente questo avviene sempre nelle prime 3-5 partite col nuovo tecnico perché tutti sono portati a dare di più. Ma l'ondata di positività non deve esaurirsi qui. Vanoli deve essere bravo a dare punti di riferimento chiari.
