Attenzione e percezione: così Vanoli aggiusta la difesa peggiore della Serie A

E tutto questo, scrive il Corriere Fiorentino, nonostante De Gea si stia confermando tra i migliori portieri d’Italia, altrimenti tutti questi dati sarebbero addirittura peggiori. Lo spagnolo infatti è già a quota 36 parate e solo Provedel (Lazio), Caprile (Cagliari) e Semper (Pisa) contano un più alto numero di interventi.

Vanoli, che a Genova ha incassato due gol che lui stesso ha definito inaccettabili, è intervenuto per prima cosa sul reparto nella sua interezza: un blocco un po’ più basso (ma senza rinunciare alla pressione a seconda dei momenti), basta marcature uomo su uomo in stile Gasperini ma difesa sempre e comunque di reparto (lui e Conte sono maestri in questa organizzazione), qualche muscolo in più in mezzo al campo. Nella sosta si lavora invece su un punto cardine: l’attenzione. Il doversi rendere conto di quale sia la situazione e di come ogni singolo pallone (soprattutto in area di rigore) può rivelarsi fatale. Percepire il pericolo insomma, e non staccare mai la spina.