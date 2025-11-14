La Gazzetta dello Sportsi sofferma su Nicolò Fagioli. L'ex Juventus non ha più alibi, adesso deve dimostrare a Vanoli di poter meritarsi di giocare nella Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta avvisa Fagioli: “Non hai più alibi! E Sohm ha preso il sopravvento”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta avvisa Fagioli: “Non hai più alibi! E Sohm ha preso il sopravvento”
La Gazzetta dello Sport analizza la situazione intorno a Nicolò Fagioli
L'ex Juve Il centrocampista di Piacenza sembra piuttosto in calo. In campionato le sue presenze sono otto per un totale di 444 minuti. Cinque i gettoni da titolare. La mezzala, che secondo il nuovo tecnico può fare pure il play, non riesce a incidere come dovrebbe, pur disponendo di tanta qualità. La Fiorentina, dopo il caso scommesse e l'abbandono da parte della Juve, gli ha dato una grande occasione. «Deve dimostrare chi è», ha detto giustamente mercoledì Vanoli. Che a Genova lo ha tenuto in panchina. Mentre a Mainz, Daniele Galloppa, allenatore per una notte, lo ha mandato in campo al 40' della ripresa. Nell'ultima triste recita, Stefano Pioli lo aveva schierato dal via, togliendolo all'intervallo per la prova modesta e per il giallo già preso. L'unico di questo campionato. Insomma, ora Fagioli non ha più alibi. Da qui a dicembre deve cambiare passo, mentalità, riconquistarsi spazi in una mediana dove ora Simon Sohm, peraltro molto più fisico e strutturato, sembra aver preso il sopravvento, con l'imprescindibile Mandragora (11 gettoni come De Gea e Dodò) e il regista Nicolussi Caviglia, chiamato, pure lui, a una svolta tattica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA