Il Corriere Fiorentino si sofferma su Nicolò Fagioli. L'ex Juventus è uno dei nomi chiamati in causa da Paolo Vanoli in conferenza stampa:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa CorFio su Fagioli: “Deve cancellare il passato. Ma l’esperimento regista è fallito”
Corriere Fiorentino
CorFio su Fagioli: “Deve cancellare il passato. Ma l’esperimento regista è fallito”
Il Corriere Fiorentino su Nicolò Fagioli
La pagina bianca non ammette differenziazioni e quindi tutti sono a chiamati a dare qualcosa di più. Sul primo Vanoli ha detto: «È un giocatore di qualità e può fare la mezzala come il play, ma deve dimostrare chi è. Non posso star dietro a guardare se un giocatore è bravo, perché io devo portare risultati». Fagioli insomma è chiamato a cancellare il passato e riscrivere una nuova storia. L’esperimento da regista, almeno con Pioli, è fallito, e i numeri testimoniano il momento di smarrimento del giocatore, in campo per soli 126 minuti nelle ultime 4 di A e in panchina per tutta la gara contro il Genoa: da gennaio a maggio Fagioli aveva collezionato 0,28 gol e/o assist ogni 90 minuti, il dato quest’anno è ancora fermo a 0; i tocchi a partita sono rimasti pressoché identici in media (65 ogni 90 minuti), ma l’arretramento di posizione ha fatto scendere quelli nell’ultimo terzo di campo da 17 (nei primi sei mesi in viola) ai 10 attuali. Per ritrovare minuti e continuità, insomma, serve un Fagioli di tutt’altra natura, anche per pensare di tornare a indossare la maglia della Nazionale, che manca da oltre un anno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA