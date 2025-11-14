Fiorentina, la difesa preoccupa. CorSport: “Perfino De Gea non è esente da colpe”

La Fiorentina esce dalla partita di Genova con un dato allarmante: è la squadra che ha subito più gol in Serie A, ben diciotto, frutto di disattenzioni difensive e di un lavoro collettivo poco efficace nella fase di non possesso. Anche De Gea, arrivato per dare sicurezza, non è esente da responsabilità. Il confronto con l’Udinese — seconda per reti incassate ma con dieci punti in più — rende ancora più evidente il peso di queste lacune.