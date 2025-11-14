Paolo Vanoli ha intensificato il lavoro al Viola Park con una serie di doppie sedute pensate per rialzare immediatamente il livello fisico della squadra. Dopo i test atletici del mercoledì, anche ieri il gruppo è stato sottoposto a una preparazione mirata, con un’altra doppia sessione programmata per oggi. La tabella prevede poi un solo allenamento al sabato e una giornata libera domenica.
La Nazione
Vanoli fa sudare la Fiorentina, Nazione: “Squadra messa sotto torchio”
La mattinata è stata dedicata alla forza, con esercizi specifici in palestra, mentre nel pomeriggio la squadra ha lavorato sul campo con ripetute volte a migliorare la fluidità della corsa e la resistenza. La componente tattica è rimandata, ma non troppo: Vanoli sembra intenzionato a insistere sul 3-5-2 provato a Genova, focalizzandosi in particolare sulla stabilità difensiva, uno dei punti più urgenti da sistemare.
Sul fronte degli infortunati, Kean e Gosens proseguono il loro percorso di recupero individuale, ma l’ottimismo cresce in vista della sfida con la Juventus. Buone notizie anche per Martinelli e Ndour, rimasti a Firenze dopo il forfait con le nazionali: entrambi appaiono ormai vicini al rientro in gruppo. Lo scrive la Nazione.
