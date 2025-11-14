Viola News
Vanoli fa sudare la Fiorentina, Nazione: "Squadra messa sotto torchio"

Il punto dal Viola Park
Paolo Vanoli ha intensificato il lavoro al Viola Park con una serie di doppie sedute pensate per rialzare immediatamente il livello fisico della squadra. Dopo i test atletici del mercoledì, anche ieri il gruppo è stato sottoposto a una preparazione mirata, con un’altra doppia sessione programmata per oggi. La tabella prevede poi un solo allenamento al sabato e una giornata libera domenica.

La mattinata è stata dedicata alla forza, con esercizi specifici in palestra, mentre nel pomeriggio la squadra ha lavorato sul campo con ripetute volte a migliorare la fluidità della corsa e la resistenza. La componente tattica è rimandata, ma non troppo: Vanoli sembra intenzionato a insistere sul 3-5-2 provato a Genova, focalizzandosi in particolare sulla stabilità difensiva, uno dei punti più urgenti da sistemare.

Sul fronte degli infortunati, Kean e Gosens proseguono il loro percorso di recupero individuale, ma l’ottimismo cresce in vista della sfida con la Juventus. Buone notizie anche per Martinelli e Ndour, rimasti a Firenze dopo il forfait con le nazionali: entrambi appaiono ormai vicini al rientro in gruppo. Lo scrive la Nazione.

