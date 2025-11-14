Nazione rivela: “Vanoli vuole rivalutare bene Richardson e Parisi. Dubbi su Ndour”

Vanoli potrebbe valutare anche chi ha giocato bene

14 novembre 2025

Paolo Vanoli riparte da una pagina bianca, deciso a dare un’occasione a ogni giocatore della rosa, compresi quelli che finora hanno trovato meno spazio. Tra i profili più osservati c’è Niccolò Fortini, classe 2006, già apprezzato dal nuovo tecnico anche per sopperire alle assenze di Gosens. Vanoli vuole inoltre valutare con attenzione Amir Richardson, ancora senza minuti ufficiali, e Parisi, citato positivamente dopo la gara di Genova. Resta in bilico Ndour, protagonista di una stagione finora irregolare, oscillante tra panchina e titolarità.

In difesa attende una chance anche Comuzzo, che potrebbe beneficiare enormemente di un eventuale passaggio alla difesa a quattro, sebbene al momento non sia nei piani. Il reparto offensivo sarà invece oggetto di valutazioni nei prossimi allenamenti, utili a capire quanto e come Piccoli potrà essere coinvolto al fianco di Kean e, eventualmente, anche di Gudmundsson.

La filosofia è chiara: Vanoli vuole tutti concentrati, motivati e pronti a competere per un posto. Con tre competizioni da affrontare, abbassare i giri del motore non è un’opzione. Lo scrive la Nazione.