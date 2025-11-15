Ex viola, niente Serie A per Faraoni. Vicino l’accordo con un club di C

Marco Davide Faraoni ha vestito la maglia della Fiorentina per metà stagione da gennaio a giugno 2024 senza lasciare il segno. L'esterno era poi tornato al Verona, ma nel giugno scorso al termine del contratto si è ritrovato svincolato. Recentemente il classe 1991 aveva anche sottolineato come l'Hellas Verona fosse stato il suo unico top club della carriera, non menzionando in nessun modo la squadra viola.

Il futuro di Faraoni sarà molto diverso da quello sperato nei giorni scorsi. Più volte l'ex laterale viola aveva ribadito la volontà di giocare ancora in Serie A, ma come svelato da TuttoC, sarebbe vicinissimo ad approdare alla Virtus Verona. I contatti tra la squadra veneta e l'ex capitano gialloblù, nel frattempo rimasto a vivere a Verona, si sono intensificati negli ultimi giorni e già nel prossimo fine settimana potrebbe arrivare la classica "fumata bianca".