Davide Faraoni, ex terzino del Verona e della Fiorentina, ha parlato a Gianluca Di Marzio.com. Il classe 91 ha giocato per 6 mesi a Firenze, senza però incidere. Nella sua intervista si rammarica di non aver mai fatto un salto di qualità rispetto a Verona, dimenticando forse la piazza viola:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Sentite Faraoni: “Mai fatto una salto di qualità rispetto a Verona. Mi dispiace”
altre news
Sentite Faraoni: “Mai fatto una salto di qualità rispetto a Verona. Mi dispiace”
Le parole dell'ex giocatore della Fiorentina
Verona era il mio top club. Non ho mai pensato di andare via da lì perché stavo bene e per me era il massimo. Devo dire però che per una questione personale mi dispiace non aver fatto un salto di qualità che mi permettesse di capire fin dove potessi arrivare
© RIPRODUZIONE RISERVATA