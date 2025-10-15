Ex viola, Agudelo rinnova fino al 2029 negli Emirati Arabi

Vi ricordate Kevin Agudelo? La sua avventura alla Fiorentina non è passata certo alle cronache, con sole 3 apparizioni da gennaio a giugno 2020. Andò meglio allo Spezia, dove in tre stagioni raccolse oltre 80 presenze impreziosite da un gol a San Siro contro il Milan.
Adesso il colombiano è pronto a rinnovare con l'Al-Nasr di Dubai, squadra che lo ha ingaggiato nel 2023 e che dopo cinque partite veleggia a centro classifica nel campionato degli Emirati Arabi. Dopo una stagione in prestito all'Al-Wahda, il trequartista è tornato e si è guadagnato il rinnovo fino al 2029: "Non potrei essere più felice di continuare questo viaggio con la famiglia dell’Al-Nasr. Un enorme grazie al presidente, al consiglio e a tutti i tifosi per il vostro sostegno infinito".
