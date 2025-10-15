Ex viola, Agudelo rinnova fino al 2029 negli Emirati Arabi

Adesso il colombiano è pronto a rinnovare con l'Al-Nasr di Dubai, squadra che lo ha ingaggiato nel 2023 e che dopo cinque partite veleggia a centro classifica nel campionato degli Emirati Arabi. Dopo una stagione in prestito all'Al-Wahda, il trequartista è tornato e si è guadagnato il rinnovo fino al 2029: "Non potrei essere più felice di continuare questo viaggio con la famiglia dell’Al-Nasr. Un enorme grazie al presidente, al consiglio e a tutti i tifosi per il vostro sostegno infinito".