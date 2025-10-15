Bressan: “Vi racconto un aneddoto su Batistuta. Fuori dal campo meglio Rui Costa”

L'ex giocatore della Fiorentina Mauro Bressan ha parlato nel corso di una puntata del Podcast "Doppio Passo", dove ha raccontato diversi aneddoti sulla sua esperienza nei gigliati. Tra questi, anche una battuta su Gabriel Omar Batistuta. Ecco un estratto dell'intervista.
"Batistuta nei sei mesi in cui c'ero io era sempre infortunato. Stava male anche se giocava, e quando giocava perdeva sempre palla. Nel girone di ritorno, invece, quando si riprese, era un mostro. Fuori dal campo? Rui Costa era meglio, Batistuta non era il top per i compagni. Dopo un Fiorentina-Lecce, quando segnò su mio assist non mi disse niente, ed anche quando superò il record di Hamrin contro il Venezia festeggiò da solo in campo. Pensavo che poi offrisse una cena ai compagni dopo quel traguardo, ma invece non fece niente".
