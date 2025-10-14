Ritorni su Kayode: “Sta esplodendo. In Inghilterra parlano già di lui”

Il talent scout Andrea Ritorni elogia Kayode: “Sta esplodendo in Premier League, in Inghilterra parlano della ‘rimessa alla Kayode’

L’ex viola Michael Kayode continua a stupire in Premier League. A raccontarne la crescita è Andrea Ritorni, chief scouting della VigoGlobalSport Service, agenzia che fa capo a Claudio Vigorelli e che cura gli interessi del giovane esterno ora al Brentford.

Michael sta andando alla grande, sta vivendo un exploit fuori dal normale. Dopo il suo arrivo a gennaio ha già giocato 12 partite con Thomas Frank, un allenatore che lo apprezza molto. Ora sta ritrovando la miglior condizione fisica e sta migliorando molto nel controllo di palla. Anche con Keith Andrews ha trovato subito spazio, partendo titolare in tutte le sette gare disputate.

Un dettaglio curioso riguarda la popolarità che Kayode sta guadagnando oltremanica:

In Inghilterra parlano della ‘rimessa alla Kayode’. Alcuni allenatori hanno iniziato a costruire schemi offensivi partendo proprio da una sua rimessa laterale. Anche Haaland ha citato questa particolarità: sembra davvero di avere un calcio d’angolo a favore. È stato il primo a sfruttarla in questo modo, e non mi sorprende il clamore che ha generato.

Sul futuro del giocatore, Ritorni non ha dubbi:

Il percorso che sta facendo è quello che avevamo immaginato. Penso possa fare presto un altro salto, verso una squadra ancora più importante. Non che il Brentford non lo sia, ma Michael ha il potenziale per arrivare in alto. Ha un motore fuori dal normale, deve solo perfezionare il primo tocco.

Infine, un pensiero per la Fiorentina, la società che lo ha cresciuto:

Michael è molto legato alla Fiorentina. Le dispiace vederla in difficoltà, spera che possa rialzarsi presto. È riconoscente a Pradé, ad Angeloni che lo ha lanciato e a tanti ex compagni, tra cui Dodò, con cui è ancora in contatto.