Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Ordine sicuro: “Pioli riuscirà a risolvere i problemi della sua Fiorentina”

news viola

Ordine sicuro: “Pioli riuscirà a risolvere i problemi della sua Fiorentina”

Ordine sicuro: “Pioli riuscirà a risolvere i problemi della sua Fiorentina” - immagine 1
Le parole del giornalista, Franco Ordine, sul lavoro di Stefano Pioli con la Fiorentina fino a questo momento e il modo per uscirne
Redazione VN

Il giornalista Franco Ordine, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato

Sono rimasto molto sorpreso da questo inizio della Fiorentina: primo perché Pioli lo vedevo come una garanzia, secondo perché le scelte di mercato mi hanno fatto pensare che sarebbe stata costruita una squadra molto competitiva. Non pensavo che potesse esserci una classifica così modesta. Pioli, a parte l'ultimo anno dove ha avuto tantissimi infortuni, ha sempre fatto bene. Lui è un professionista perfetto, dal tratto umano ammirevole. Sono convinto che da qui alle prossime settimane riuscirà a risolvere i problemi, se si tratta di problemi di natura tattica.

Leggi anche
30° minuto, segui la diretta su Violanews dalle 19:30! Ecco l’ospite di questa sera
Comotto: “Tutti ci aspettavamo di più. Piccoli? Ha una grande occasione”

© RIPRODUZIONE RISERVATA