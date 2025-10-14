Il giornalista Franco Ordine, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Ordine sicuro: “Pioli riuscirà a risolvere i problemi della sua Fiorentina”
news viola
Ordine sicuro: “Pioli riuscirà a risolvere i problemi della sua Fiorentina”
Le parole del giornalista, Franco Ordine, sul lavoro di Stefano Pioli con la Fiorentina fino a questo momento e il modo per uscirne
Sono rimasto molto sorpreso da questo inizio della Fiorentina: primo perché Pioli lo vedevo come una garanzia, secondo perché le scelte di mercato mi hanno fatto pensare che sarebbe stata costruita una squadra molto competitiva. Non pensavo che potesse esserci una classifica così modesta. Pioli, a parte l'ultimo anno dove ha avuto tantissimi infortuni, ha sempre fatto bene. Lui è un professionista perfetto, dal tratto umano ammirevole. Sono convinto che da qui alle prossime settimane riuscirà a risolvere i problemi, se si tratta di problemi di natura tattica.
© RIPRODUZIONE RISERVATA