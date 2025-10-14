Comotto: “Tutti ci aspettavamo di più. Piccoli? Ha una grande occasione”

Viola News
Le parole dell'ex calciatore della Fiorentina, Gianluca Comotto, sui temi più caldi di casa viola in vista della ripresa del campionato
L'ex viola Gianluca Comotto, intervistato al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento in casa Fiorentina:

Non so se sarà mission impossible, ma sicuramente la classifica non rispecchia il valore di questa Fiorentina. Sicuramente è un po' presto per dare giudizi definitivi, anche se ovviamente tutti si aspettavano qualcosa di più. Se il progetto era a lungo termine tutto ci sta, ma se l'intenzione era di partire subito bene quest'anno è ovvio che qualcosa non stia andando.

Su Piccoli

Senza Kean spazio a lui? La convocazione in Nazionale penso che lo abbia caricato. In squadre importanti come la Fiorentina le occasioni arrivano, deve essere bravo lui a sfruttare il momento.

