Comotto: “Tutti ci aspettavamo di più. Piccoli? Ha una grande occasione”

L'ex viola Gianluca Comotto, intervistato al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento in casa Fiorentina:
Non so se sarà mission impossible, ma sicuramente la classifica non rispecchia il valore di questa Fiorentina. Sicuramente è un po' presto per dare giudizi definitivi, anche se ovviamente tutti si aspettavano qualcosa di più. Se il progetto era a lungo termine tutto ci sta, ma se l'intenzione era di partire subito bene quest'anno è ovvio che qualcosa non stia andando.
Senza Kean spazio a lui? La convocazione in Nazionale penso che lo abbia caricato. In squadre importanti come la Fiorentina le occasioni arrivano, deve essere bravo lui a sfruttare il momento.
