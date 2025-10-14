Poesio: “Pioli non ha avuto segnali dal centrocampo. Ecco cosa deve fare”

Il giornalista Ernesto Poesio, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della Fiorentina in vista del Milan:
Kean? Vediamo cosa ci arriva. L'importante è che non sia niente di grave. Se uno si infortuna la caviglia in modo serio rischia di stare fermo tanto tempo. Così ci sta che salti 1/2 due partite. Magari fa il miracolo e domenica scende in campo, ma può essere rischioso. Con il Milan partita difficile, servirà una Fiorentina concentrata. Sono stati lasciati per strada 8 punti e tu non hai saputo gestire posizioni di vantaggio che in alcune situazioni eri riuscito anche a trovare.
Su Piccoli—
L'acquisto della Fiorentina è stato importante, la pressione c'è per forza. Anche da come reggi la pressione si vedrà se il salto di qualità riesci a farlo o meno.
Su Pioli—
Il tecnico viola non ha avuto segnali importanti da nessun centrocampista. Deve individuare una strada e poi inseguirla, sperando che sia quella giusta.
Su Comuzzo—
Sarebbe importante recuperarlo, ma si torna al discorso di prima: tutto passa dal centrocampo, che non fa filtro. Il problema è questo.
