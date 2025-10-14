Marchini su Gudmundsson: “Deve essere determinante anche nella Fiorentina”

Il giornalista Giampaolo Marchini, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione in casa Fiorentina. Le sue parole:
Io vorrei tanto che Kean fosse a disposizione per la gara con il Milan, ma serve anche cautela. Non vorrei rischiare di non averlo per più a tempo perché è rientrato troppo in fretta. Abbiamo preso Piccoli proprio per queste situazioni. Andare a Milano è sempre complicato, con questo Milan poi... Una sconfitta a San Siro può arrivare, ma dipende il come e soprattutto la situazione che sta vivendo la squadra viola. E' ovvio che pesa tremendamente la classifica.
Su Gudmundsson e l'attacco—
Cosa vorrei vedere a San Siro? Soltanto una cosa. Gudmundsson deve essere quello che gioca in Nazionale. Serve che diventi determinante anche con la maglia della Fiorentina, perché questa cosa non si spiega. Se tutti gli attaccanti vanno in Nazionale significa che i viola hanno scelto bene sul mercato. Ora serve che tornino motivati anche a Firenze, con fiducia.
