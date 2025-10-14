Agostinelli: “Fiorentina in difficoltà, ma Pioli saprà rialzarla”

Devo ammettere che sono sorpreso. Conoscendo Pioli, pensavo che la squadra fosse stata assemblata in modo equilibrato. L’estate è trascorsa senza particolari tensioni, la società ha operato bene sul mercato e ha portato giocatori di buon livello. Per questo faccio fatica a spiegarmi il momento attuale della Fiorentina. Nulla sembra funzionare e il calendario non aiuta, con sfide impegnative in arrivo. È però presto per dare giudizi definitivi: Stefano è un tecnico capace di creare compattezza nel gruppo. Comprendo la preoccupazione generale, che probabilmente prova anche lui. Quando provi di tutto senza risultati, diventa frustrante e a volte bisogna ricorrere a scelte forti per cambiare rotta — un po’ come fece Gasperini ai suoi tempi a Bergamo”.