Agostinelli: “Fiorentina in difficoltà, ma Pioli saprà rialzarla”

Agostinelli commenta l'avvio complicato della Fiorentina: piena fiducia in Pioli ma serve una reazione e crescita dei singoli
L’allenatore Andrea Agostinelli, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha espresso le sue impressioni sull’avvio di stagione della Fiorentina:

Devo ammettere che sono sorpreso. Conoscendo Pioli, pensavo che la squadra fosse stata assemblata in modo equilibrato. L’estate è trascorsa senza particolari tensioni, la società ha operato bene sul mercato e ha portato giocatori di buon livello. Per questo faccio fatica a spiegarmi il momento attuale della Fiorentina. Nulla sembra funzionare e il calendario non aiuta, con sfide impegnative in arrivo. È però presto per dare giudizi definitivi: Stefano è un tecnico capace di creare compattezza nel gruppo. Comprendo la preoccupazione generale, che probabilmente prova anche lui. Quando provi di tutto senza risultati, diventa frustrante e a volte bisogna ricorrere a scelte forti per cambiare rotta — un po’ come fece Gasperini ai suoi tempi a Bergamo”.

Sui moduli, Agostinelli ha aggiunto:

Lo schema conta fino a un certo punto, ciò che davvero fa la differenza è l’atteggiamento dei giocatori. In queste prime partite diversi elementi hanno reso al di sotto delle aspettative e devono ritrovarsi.

Parlando di Kean, ha commentato:

Non si diventa leader dall’oggi al domani. In questa fase tutti devono sentirsi coinvolti e assumersi le proprie responsabilità. Anche lo staff tecnico è chiamato a riflettere su ciò che non sta andando.

Infine, su Fazzini:

Sembrava vicino alla Lazio, e lo considero un profilo interessante. In Italia ormai mancano quei numeri 10 capaci di saltare l’uomo e creare superiorità.

