Ripa: “Alla Fiorentina manca solidità, Pioli deve fare scelte coraggiose”

L’ex Fiorentina Roberto Ripa è intervenuto a Lady Radio per commentare la situazione della squadra viola: “A Milano vedrei un modulo con Piccoli in avanti e due trequartisti, di cui uno più mezzala. Alla Fiorentina mancherà il giocatore più influente. Dopo la sconfitta contro la Roma, penso che Pioli abbia avuto modo di chiarirsi le idee sui calciatori di maggiore affidamento.”

I segnali d’allarme erano già presenti da alcune partite. Pioli non li ha ignorati, ma alcune certezze su cui contava, come i due esterni, sono venute a mancare. Alcune situazioni non hanno sorriso alla squadra a causa di dettagli minori. Pioli ha le sue responsabilità per la situazione attuale. Lo scorso anno, se giocavi male ma vincevi, c’era sempre tempo per migliorare il gioco: basti pensare a Palladino, che pure aveva prestazioni discutibili ma inanellava otto vittorie consecutive. Ora quell’energia positiva che aiutava a valorizzare le prestazioni dei giocatori manca. L’unica strada percorribile è ritrovare solidità, per poi costruire continuità nei risultati e provare a cambiare l’andamento della stagione.

Gudmundsson sta deludendo rispetto alle aspettative nate dalle prestazioni a Genova e dagli sprazzi mostrati lo scorso anno. Alla Fiorentina manca un giocatore capace di creare superiorità numerica e occasioni da gol, e lui avrebbe potuto essere questo elemento. Quest’anno inoltre la squadra appare meno efficace nella fase di attacco alla seconda palla, una lacuna meno evidente nella scorsa stagione. Contro la Roma, Gudmundsson ha sofferto in questo aspetto e la partita ha rappresentato la sua peggiore performance stagionale. Speriamo che le gare con la nazionale gli diano fiducia anche per il ritorno in viola. Pioli, in questo momento, non deve avere timore di prendere decisioni coraggiose: l’obiettivo principale è restituire solidità alla squadra. Ho letto che sta lavorando molto sui calci piazzati, un dettaglio fondamentale, perché regalare gol in questa fase può compromettere risultati preziosi. La marcatura a zona al momento non sta dando i frutti sperati.